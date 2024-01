Lazio, giorno libero: Luis Alberto in visita all'Ostiense - FOTO

Giorno libero concesso da Maurizio Sarri ai suoi ragazzi. Qualche ora di riposo prima di tornare a Formello per preparare il prossimo impegno. Domenica la Lazio farà visita all'Atalanta in un altro scontro diretto per la Champions. Luis Alberto ha approfittato del riposo per far visita alla Polisportiva Ostiense, società della periferia di Roma con la prima squadra che milita in Promozione.

Il centrocampista spagnolo, presente al centro sportivo per uno spot pubblicitario, si è reso disponibile per foto e autografi. Con lui anche tre calciatori della Roma: Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Edoardo Bove. Di seguito gli scatti sul terreno di gioco di Lungotevere Dante.