Lazio, giudice sportivo: confermate due ammonizioni e una squalifica

Si è conclusa ormai la ventinovesima giornata di Serie A e, tramite il sito ufficiale della Lega, il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni. In casa Lazio, che sabato ha affrontato la Juventus all’Olimpico, sono state confermate due ammonizioni: l’ottava ai danni di Milinkovic Savic per ‘comportamento scorretto nei confronti di un avversario’ e la prima di Ivan Provedel per ‘comportamento non regolamentare in campo’. Inoltre, è stato squalificato Gabriele Marco (dirigente) ‘per avere, al termine del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale un’espressione irrispettosa’.

