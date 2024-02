Lazio, giudice sportivo: non solo la squalifica, c'è anche un'ammenda

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul sito della Lega Serie A è stato pubblicato il dispositivo con le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della ventitreesima giornata. A proposito della Lazio, impegnata domenica contro l'Atalanta, è stata confermata la squalifica per Nicolò Rovella che, già diffidato, è stato ammonito per 'comportamento scorretto nei confronti di un avversario'. Il centrocampista salterà dunque il prossimo turno che vedrà i capitolini sfidare il Cagliari. Giallo e ammenda di 15.000 euro, in quanto capitano, per Luis Alberto 'per proteste nei confronti degli ufficiali di gara'. Sanzionato, infine, anche Felipe Anderson per 'comportamento scorretto nei confronti di un avversario'. Il brasiliano è alla seconda ammonizione.

