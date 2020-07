Lazio, Giudice Sportivo: sesta sanzione stagionale per Lazzari

Archiviata anche la 37ª giornata del campionato di Serie A il Giudice Sportivo ha diramato le sue decisioni in vista anche dell'ultima giornata di campionato che si terrà tra sabato e domenica. Nessuna sanzione importante per i biancocelesti, dopo la gara vinta con il Brescia si registra infatti la sola sanzione per Manuel Lazzari che ieri è stato ammonito durante il match. Per il terzino è la sesta ammonizione stagionale.

Lazio, dopo Napoli il rompete le righe: appuntamento il 20 agosto a Formello

Lazio, De Cosmi: “La squadra ha ritrovato gioco e brillantezza”

TORNA ALLA HOMEPAGE