Lazio, Giuffredi svela: "Ecco come Folorunsho è andato alla Fiorentina"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

In estate il nome di Michael Folorunsho era stato uno dei più chiacchierati in casa Lazio, soprattutto dopo la partenza di Danilo Cataldi in direzione Fiorentina. I biancocelesti ci hanno provato fino all'ultimo giorno, ma senza riuscire a chiudere per il suo trasferimento nella Capitale. Nel corso della sessione invernale, a sei mesi di distanza, a riuscire ad acquistare il centrocampista dal Napoli è stata la Fiorentina, alla ricerca di un sostituto di Edoardo Bove. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il suo agente Mario Giuffredi ha raccontato come è avvenuto il trasferimento nel capoluogo toscano.

"Voleva avere più spazio. A Napoli si gioca una partita a settimana e con quei campioni davanti non riusciva a trovare la continuità degli anni precedenti, quella che l'ha portato alla ribalta e agli Europei. Premeva per un club comunque importante, come la Fiorentina, ma perché trovasse continuità. L'operazione è nata a fine dicembre, dopo tempo che ne parlavo con Pradè e Goretti".