Lazio, gli auguri del club per il nuovo anno: “A tutti i tifosi…” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

È iniziato da poco questo 2023, sarà un anno intenso e si spera ricco di soddisfazioni per la Lazio. I biancocelesti si sono lasciati alle spalle il 2022 tra gioie e dolori, sono pronti a ripartire carichi e determinati più che mai per raggiungere gli obiettivi prefissati e stabilirne altri avendo sempre al loro fianco i tifosi. Il popolo laziale non si è mai tirato indietro, sempre in prima linea sia nei momenti felici sia, e soprattutto, in quelli difficili. A loro la società ha dedicato il primo pensiero del nuovo anno dedicandogli un messaggio d’auguri tramite i canali social ufficiali: “Buon anno a tutti i tifosi della Lazio nel mondo!”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE