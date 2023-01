Lazio, gli auguri della società a Lulic: "Finché saremo insieme..." - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi spegne 37 candeline l'uomo simbolo della storia recente della Lazio. Senad Lulic non è un giocatore che necessita di presentazioni, è l'eroe di quella fantastica giornata, è un binomio inscindibile con il 71, numero tutt'altro che casuale. Proprio per ricordare quella storica impresa, la società ha deciso di fare gli auguri al suo ex capitano riproponendo le immagini di quella zampata al volo di destro, di quella deviazione che ha cambiato la storia di Roma, ma con l'aggiunta di una frase di amore e fedeltà: "As long as I'm with you i've got a smile on my face. Happy birthday Senad (fino a quando saremo insieme, avrò un sorriso sul mio volto. Tanti auguri Senad, ndr) "