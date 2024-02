Lazio, gli auguri social da parte del club a mister Eriksson

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi 5 febbraio l'ex allenatore biancoceleste Sven-Göran Eriksson spegne 76 candeline. Un compleanno molto particolare per lo svedese, il quale ha recentemente svelato di avere un tumore al pancreas scatenando la commozione e la vicinanza di tutto il mondo, calcistico e non. In questo giorno importante, la Lazio ha dedicato un post sui social per fare gli auguri ad una figura importantissima per la storia del club: