Lazio, gli impegni in Nazionale dei calciatori di mister Sarri

Concluso il campionato è tempo di pensare alle Nazionali prima di godersi le meritate vacanze. Sono diversi i calciatori della Lazio che scenderanno in campo nei prossimi giorni per dar manforte alle rispettive selezioni. Con l’Albania c’è Elseid Hysaj, protagonista di buon finale di stagione con i biancocelesti. Il terzino prenderà parte alle gare per la qualificazione all’Europeo contro Moldavia e Far Oer. Sergej Milinkovic-Savic è invece impegnato con la Serbia per le sfide contro Giordania e Bulgaria validi per le qualificazioni alla prossima rassegna continentale. A disposizione dell'Under 21 italiana c’è Matteo Cancellieri in vista dell’Europeo di categoria in programma dal 21 giugno in Romania e Georgia.

I grandi esclusi

Ha fatto scalpore l'esclusione di Zaccagni anche se il chiarimento con Mancini ha fatto rientrare il caso sollevatosi in questi ultimi giorni. Out anche Vecino che non potrà dar manforte al suo Uruguay per via di un infortunio. Non si conoscono i dettagli dei problemi del mediano biancoceleste. L'auspicio è che torni a disposizione per il ritiro di Auronzo di Cadore. Stesso discorso per Marusic che ha dovuto dare forfait con il Montenegro vista la recente operazione ad un'ernia inguinale.