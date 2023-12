Lazio, gli Oscar del calcio di Pistocchi: c’è un biancocoeleste - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Il 2023 è giunto ai titoli di coda. È il momento di tirare le somme per l'anno appena passato. Maurizio Pistocchi ha scelto di premiare i migliori giocatori della Serie A. Tramite Twitter, il noto giornalista ha scelto ruolo per ruolo la sua personale Top 11. Inserito anche un calciatore della Lazio. Si tratta di Ivan Provedel premiato ovviamente come miglior portiere.