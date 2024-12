Un campionato sempre più a tinte argentine. Nell'ultimo weekend, come celebrato in un post social della Serie A, sono andati a segno tre stelle argentine nel giro della nazionale albiceleste e che sono perni fondamentali per i rispettivi club: Valentin Castellanos ha aperto le danze a Lecce, doppietta per Paulo Dybala contro il Parma e, infine, gol per Nico Gonzalez contro il Monza.