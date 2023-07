Lazio, Gonzalez: "Questo ammiro di Immobile. Il mio obiettivo..."

Dopo Marco Bertini, anche Diego Gonzalez è intervenuto ai microfoni ufficiali del club al termine della seduta. Queste le parole: "Mi trovo bene, stiamo lavorando nella maniera migliore. È un passo importante per me a vent’anni trovarmi qui con idoli, è un’esperienza importante che mi aiuterà a crescere. Sto giocando in avanti come Immobile. Cosa vorrei di lui? La finalizzazione di Immobile è uno degli aspetti principali perché non lascia scampo a nessun portiere. Non ne perdona una, sempre intento a prenderle tutte. Cercherò di imparare. Cosa vorrei per il prossimo anno? Debuttare con la prima squadra e farlo nella maniera migliore. Crescere come attaccante e migliorare di più in questo anno che avrò a disposizione”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE