Lazio, grande notizia per Fabio Ruggeri: ecco di cosa si tratta

Anche per Fabio Ruggeri, colonna portante del reparto arretrato della Primavera di Sanderra che in questa stagione ha conquistato la promozione in Primavera 1 e il trofeo della Supercoppa Primavera 2, è arrivata oggi la prima convocazione con la prima squadra per Lazio-Cremonese. La lista dei calciatori che domani saranno disponibili per il match contro la Cremonese non è ancora stata diramata, ma Ruggeri ha annunciato la novità con un post sui social. Maurizio Sarri ha deciso di premiare in questo modo il classe 2004, reduce da un'ottima annata con l'Under 19, alla quale si aggiungono anche due gol e un assist.