Lazio, Graziani: “Ci sono due giocatori di Sarri che stanno facendo benissimo”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Al termine di Lazio-Bologna, l'ex Roma e Torino Graziani ha commentato così la sfida negli studi Mediaset: "Mi piace molto il gioco della Lazio. Fanno girare bene palla, sbagliano poco. In fase difensiva rischiano pochissimo. Oggi la Lazio ha stameritato il passaggio del turno anche perché il Bologna ha creato poco rispetto a quello che ci aspettavamo. Ci sono due giocatori che in questo momento stanno facendo benissimo. Sono due ragazzi italiani e mi riferisco a Cataldi e a Zaccagni. Sono contento per loro. Sul passaggio del turno francamente non c'è nulla da dire".