Lazio, Grealish "come Gascoigne". La polemica per il troppo alcol

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Jack Grealish è al centro delle polemiche. I suoi festeggiamenti per aver agguantato il Triplete con il Manchester City sono ormai andati virali su ogni tipo di piattaforma. Le sue celebrazioni euforiche infatti hanno divertito i suoi fan e i tifosi della squadra allenata da Pep Guardiola. Peccato però che tutto questo gli si sia rivoltato contro. Infatti, il campione continua a ricevere pesanti critiche dall'Inghilterra dove lo accusano di avere un problema con l'alcol. Nelle ultime ore, come riportato in precedenza, il giocatore ha rivelato di aver trascorso più di un giorno senza dormire. Non solo, anche le dichiarazioni del padre quando ha rivelato che la cifra spesa dal gruppo squadra per acquistare gli alcolici ammontava a ben 55.000 euro. A scatenare la polemica è stata anche la confessione dell'irlandese: "Lo ammetto, quando sono arrivato qui in ritiro con la nazionale, stavo ancora smaltendo i postumi". Atteggiamento non piaciuto a Richard Keys, giornalista di Bein Sport, che ha preso di mira il calciatore 27enne e lo ha addirittura paragonato a un altro giocatore storico, tra cui ex Lazio, ma per il suo problema con l'alcol.

GREALISH PARAGONATO A PAUL GASCOIGNE - In un tweet che riportiamo qui sotto, il giornalista ha scritto: “Divertente. Che ragazzo. Il problema è che Jack, non c'è niente di divertente sull'abuso di alcol. Ha festeggiato in tutti i modi, responsabilmente. Ma questo non ha funzionato molto bene per Gazza, vero? Il nostro ultimo 'ragazzo ”, ha commentato. Il paragone di Jack Grealish è con "Gazza", ovvero Paul Gascoigne, ex giocatore tra le altre anche della Lazio, per la sua parentesi buia dopo il ritiro dal calcio giocato. La storia dell'ex Tottenham con le sue dipendenze da alcol e droghe divenne nota, rischiando addirittura di morire e che nel 2018 lo ha portato a sottoporsi a un intervento allo stomaco. Per lo stesso motivo, in Inghilterra Grealish è guardato con cautela, soprattutto per evitare un nuovo episodio come quelli che hanno riguardato 'Gazza'.