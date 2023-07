Lazio, Gregucci: "Per D’Amico il calcio era la Lazio, sarà sempre ricordato"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio Angelo Gregucci ha parlato di diverse tematiche, tra cui il calendario della Lazio delle prime giornate di campionato, il compianto Vincenzo e D'Amico oltre che dell'anniversario dello spareggio Lazio-Campobasso giocato a Napoli che decretò la salvezza dei biancocelesti in Serie B nella stagione 1986-1987.

CALENDARIO - "La prima giornata è sempre complicato contro le piccole che hanno entusiasmo. Basta vedere l’Inter che nella passata stagione è passata solo al 90’ sul campo dei salentini. Cerchiamo di arrivare al meglio a questi appuntamenti. Tra l’altro ci sarà ancora il calciomercato aperto, il che lo ritengo assurdo. La Lazio è diventata una grande e quindi deve cercare di vincere sempre e comunque sia in casa che in trasferta".

PUNTI DI RIPARTENZA - "La lunga sosta nello scorso campionato ha influito parecchio sia per le squadre sia per i singoli giocatori. Vedi anche Milinkovic che non era arrivato benissimo al Mondiale. Oggi i calciatori sono delle macchine. Per quanto riguarda la Lazio Sarri vuole i giocatori il prima possibile perché deve preparali. È però fondamentale che il tecnico abbia i medesimi interpreti in difesa vista l’importanza che ricopre questo settore per lui".

LAZIO-CAMPOBASSO - "La ricordo con sofferenza venivamo già diverse gare complicate a partire da quelle col Vicenza. Dovevamo salvare la storia della Lazio a tutti i costi".

VINCENZO D'AMICO - "È stato mio carissimo amico, ci vedevamo spesso con degli amici per andare a cena. Era un piacere sentirlo parlare di calcio. Lui tra l’altro aveva già salvato la Lazio in precedenza con la tripletta la Varese. Lui e Giordano erano oltre che fortissimi tecnicamente erano lazialissimi. Per D’Amico il calcio era la Lazio. Non mi ha mai parlato del Torino. Ricordiamolo sempre è stato trainante e ha onorato sempre la maglia della Lazio. La gente attaccata alla Lazio sarà sempre onorata dal suo popolo".