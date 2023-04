Lazio, Gregucci: "Spezia gara decisiva. Sarri? Perfetto per noi, mi ricorda..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Poco più di 48 ore e la Lazio tornerà in campo nella difficile trasferta contro lo Spezia in programma giovedì 14 aprile alle 20.45. Un impegno da non sottovalutare per la squadra di Sarri reduce dalla bella vittoria contro la Juventus. In merito l'ex biancoceleste Gregucci ha detto la sua ai microfoni di Radiosei: "Non voglio fare il pompiere, ma la partita più importante della stagione è venerdì con lo Spezia. E' 'facile' preparare una partita contro la Juventus, ma la prossima io la considero veramente decisiva. Loro sono impegnati per il discorso retrocessione, hanno una discreta pressione addosso. Tornando a sabato, l’atteggiamento della Juventus ha fatto il gioco della Lazio. Bassi, in attesa. La Lazio ha tenuto botta a metà campo e contenuto gli attaccanti. La squadra di Sarri ha realmente sofferto solo gli ultimi 15′, con tutta la potenza offensiva avversaria in campo. Non bisogna esaltarsi troppo, perché sappiamo com’è il calcio. Ricordo un grande Lazio-Empoli pochi mesi fa, dominato e poi buttato via".

SARRI - "Sarri è un allenatore che ha bisogno di tempo, un fattore che nel calcio di oggi sembra non essere più contemplato. Ha bisogno di lavorare sui giocatori, da Felipe a Casale, è quello il suo pane, il suo divertimento massimo. Ho stima per Sarri, quando è arrivato alla Lazio mi sono permesso di raccontargli un po’ il DNA biancoceleste. Lui ha visto piazze importanti, ma era moderatamente soddisfatto per le avventure a Torino e con il Chelsea. Lui qui a Roma intravede la possibilità di incidere davvero. E' il personaggio perfetto per noi, un po’ sulla falsa riga di un certo Fascetti".