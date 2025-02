Lazio, Grigioni: "Vi dico come gestirei il caso Provedel". E su Mandas...

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex preparatore dei portieri Adalberto Grigioni, ha detto la sua riguardo la situazione legata a Provedel. Queste le sue parole: "Non conosco la situazione da dentro. Per quello che ho letto Baroni ha le idee chiare, Provedel è il titolare. Se ho questa idea la devo portare avanti fino alla fine, bisogna continuare su questa linea. All'esterno magari si hanno delle sensazioni sbagliate. Anche al primo anno quando era con me ha fatto degli errori, ma sono cose che capitano. Ci sta nell'arco del campionato di fare qualche errore, però l'importante è che il ragazzo senta la fiducia di tutti. Lui è molto intelligente, sono situazioni che si possono gestire a livello di società. Se tu lo metti fuori è il momento in cui lo perdi completamente, è come se lo accusassi di questo momento. Invece bisogna dargli ancora più fiducia, non possiamo metterlo da parte solo per un errore. Bisogna vedere come reagisce".

MANDAS - "Questo è un ragazzo molto promettente. Giovane, ha una grande forza, è da pulirlo tecnicamente. Noi come allenatori dei portieri siamo i migliori al mondo, continuando ad allenarsi a migliorare la tecnica, potrà diventare un grande portiere. Qui è importante come pari, non come agli altri. È uno step ulteriore tra un portiere buono e portiere al top. Come con Muslera? Lui una volta mi disse: 'Mister, se riesco a fare quello che mi dice, io farò un mondiale'. E poi ne ha fatti quattro".