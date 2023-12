Lazio, Guendouzi a LSC: "Ecco chi voglio affrontare agli ottavi"

La Lazio perde per 2-0 al Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Infranta la possibilità di chiudere al primo posto il girone, rimane la qualificazione agli ottavi di Champions League, come l'amaro in bocca. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Matteo Guendouzi: "Sapevamo fosse difficile come partita, è una sconfitta contro una grande squadra. Eccetto il gol subito all'inizio, la Lazio c'è stata e bisogna prendere comunque gli aspetti positivi. Mi sento bene, non è facile dirlo dopo una sconfitta, sto capendo gli schemi di Sarri e lavorerò per fare sempre di più. Squadra che voglio beccare agli ottavi? Affronteremo grandi squadre, sarà fondamentale credere in noi stessi e dare il massimo".