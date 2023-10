Lazio, Guendouzi alla Uefa: "Una vittoria dal grande significato. Quando vinci così..."

La sua è stata una pennellata perfetta sulla testa di Pedro, un assist preciso solo da trasformare in go e decisivo per decidere la partita tra la Lazio e il Celtic. Al termine del triplice fischio Matteo Guendouzi è intervenuto ai microfoni della Uefa, commentando la vittoria della Lazio a Glasgow:

"Siamo contenti perché stasera abbiamo ottenuto un buon risultato. È meglio quando ottieni una vittoria del genere perché dimostra che hai una mentalità forte. Penso che forse abbiamo meritato i tre punti oggi, abbiamo giocato contro una squadra molto forte in uno stadio difficile. Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare perché non abbiamo iniziato bene in Serie A, ma ora stiamo andando bene in Champions League, quindi ora sappiamo che dobbiamo spingere anche per andare avanti nel girone"..