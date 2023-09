Lazio, Guendouzi: "Bad boy? Spesso ho reazioni estreme, ma io non..."

Matteo Guendouzi è stato presentato in conferenza stampa a Formello. Il francese, arrivato nei giorni finali del calciomercato, è stato acquistato dall'OM e ha già impressionato alla prima apparizione a Napoli. Il transalpino, nel corso della presentazione, ha commentato anche le voci e l'etichetta di bad boy che gli è stata affibbiata in Inghilterra e che continua a essere associata a lui. Il giocatore ha detto: "Ho una personalità abbastanza forte, sono me stesso, non cambio, sono così fin da giovane. Voglio dare tutto ed essere sempre il migliore, a volte so che ho reazioni estreme in campo, ma sono fatto così, do tutto per vincere".

