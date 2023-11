Lazio, Guendouzi carica l'ambiente: "Continuiamo a combattere insieme!" - FOTO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

È stato forse il migliore in campo della Lazio nell'ultimo derby. Matteo Guendouzi si è calato perfettamente nello spirito di una sfida così importante dominando a centrocampo. Per l'occasione ha pubblicato un post su Instagram dove ha ringraziato il popolo biancoceleste, guardando anche in avanti alle prossime gare. La bio dice tutto: "Grazie a tutti i tifosi della Lazio per l'atmosfera fantastica di ieri sera. Continuiamo a combattere insieme!".