Lazio, Guendouzi e Isaksen si sfidano a colpi di alfabeto: il vincitore - VIDEO

Primi allenamenti della Lazio a Riad. Sarri e i suoi ragazzi preparano la sfida contro la capolista Inter. Tanto lavoro in palestra e sul campo per i biancocelesti chiamati alla prestazione perfetta per buttare fuori la compagine di Inzaghi. Tra una seduta e l'altra c'è anche il tempo di due risate. Guendouzi e Isaksen si sono sfidati a colpi di alfabeto. I due calciatori dovevano dire un calciatore a testa seguendo l'ordine delle lettere. A vincere è il centrocampista francese, con l'ex Midtjylland he si perde sulla "U". Il danese chiede qualche secondo in più, ma Matteo si aggiudica la vittoria finale: "E' stato una bella partita, ma ho vinto io". Scorri a fine articolo per il video.

