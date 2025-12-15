Lazio | Guendouzi e Marusic: il siparietto durante la cena di Natale

Durante la cena di Natale della Lazio anche Adam Marusic e Mateo Guendouzi hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel.

Marusic: “Guendo? Quando parla con gli arbitri parla in italiano (ride, ndr). Una serata bellissima, voglio fare tanti auguri ai nostri tifosi che sono speciali e sono per noi molto importanti. Non è stato facile all'inizio ma abbiamo parlato tanto con il mister. Ci siamo detti che dovevamo fare tutto in allenamento e che solo così potevamo uscire più forti da questa situazione. Serve un po’ di pazienza ma noi che stiamo da tanti anni con Sarri sappiamo come lavora e dopo alcuni mesi si vede la sua mano".

Guendouzi: “I tifosi sono speciali, anche quando giochiamo in trasferta sono sempre con noi al nostro fianco anche nei momenti difficili. Quando vinciamo come sabato è soprattutto per loro. Sarri? Il mister è un grande allenatore. Lavoriamo tutti insieme da squadra e questa è la cosa più importante”.

