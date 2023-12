Lazio | Guendouzi, gol e vittoria. L'esultanza social e la reazione dei tifosi - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Serata speciale quella odierna per Matteo Guendouzi. Il francese ha siglato il suo primo gol in campionato e festeggiato, insieme ai compagni, la vittoria della squadra contro l'Empoli. Al triplice fischio è giunto il post social: "Grande vittoria questa sera con il mio primo gol in Serie A". Immediate e numerosissime le reazioni dei tifosi, che hanno commentato le parole del centrocampista. Attestati di stima e una certa sintonia tra il popolo biancoceleste e l'ex Marsiglia. "Noi vogliamo 11 Guendo", i laziali hanno le idee chiare.

