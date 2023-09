Lazio, Guendouzi: "Non sono un 'bad boy'. Qui mi chiamano..."

Matteo Guendouzi, conosciuto anche come 'bad boy', ha raccontato ai microfoni ufficiali del club di non essere particolarmente contento di questo soprannome che gli è stato attribuito quando giocava in Inghilterra rivelando invece, quello che gli hanno dato i suoi nuovi compagni alla Lazio: "Non so perché soprattutto in Inghilterra mi hanno soprannominato ‘bad boy’. Non mi piace moltissimo perché sono molto sincero e onesto, quando sono in campo ho sempre voglia di vincere. A volte posso avere delle reazioni eccessive nei gesti e nei movimenti, ma perché ho voglia di migliorare e di essere il migliore per aiutare la squadra. Questo mi porta a vivere la partita in modo intenso e quindi quando si vince può esserci gioia, quando si perde o c’è un errore dall’arbitro ci possono essere delle reazioni. Voglio sempre aiutare i compagni con la mentalità di voler sempre vincere, vincere e vincere. Non ho un soprannome specifico, qui mi chiamano Guendo e va bene così".

