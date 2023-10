Lazio, Guerini sicuro: "Biancocelesti più forti, ma la Fiorentina proverà a vincere"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di RadioFirenzeViola è intervenuto l'ex calciatore Vincenzo Guerini. Ha parlato in particolare del monday night tra Lazio e Fiorentina che si giocherà all'Olimpico. Ecco il suo pensiero sulla sfida: "Quello di stasera tra Sarri e Italiano sarà uno scontro molto interessante perché, a dispetto dell'età diversa dei due tecnici, Lazio e Fiorentina sono due squadre con filosofie di gioco molto simili. Sono formazioni che vogliono sempre avere il predominio del gioco, anche se spesso non riescono a fare l'ultimo step per stare al pari con le altre big del campionato".

"La rosa della Lazio resta più forte, sulla carta, rispetto a quella della Fiorentina. Sarebbe bello però vedere in entrambe le squadre due o tre giocatori di livello, messi al servizio di due tecnici che insegnano calcio. C'è poco da fare, i fuoriclasse determinano sempre le cose. La Fiorentina proverà a vincere, è nel suo dna. Poi magari, come con l'Empoli, fa cilecca ma sono certo che ci proverà. La Fiorentina sta giocando senza punte in questo momento. Pensate cosa sarebbe la Viola con una punta in grado di fare qualche golletto. La squadra di Italiano stasera non speculerà sugli avversari ma farà il suo gioco. Chi uscirà vincitrice da questo confronto credo che sarà la scheggia impazzita che darà noia alle grandi del campionato".