Lazio, Guido Paglia: "Sono d'accordo con Sarri, il problema della squadra..."

La Lazio non riesce ancora a trovare la quadra in questo 2023. Per la squadra di Sarri solo un punto in due gare, arrivato proprio ieri contro l'Empoli dopo il ko di Lecce. Una vittoria sfumata nel finale a causa di dieci minuti di blackout dei biancocelesti. Questo il pensiero di Guido Paglia ai microfoni di Radiosei: "Certo che è più preoccupante perdere come accaduto a Lecce rispetto a ieri. La gara è stata sempre controllata ed è inspiegabile la modalità che ti ha portato a perdere due punti che sul campo stavi legittimando. Purtroppo, in un modo o nell’altro ci ricadiamo sempre, evidentemente fa parte di questa squadra. E’ senza dubbio un problema di testa e sono d’accordo con Sarri quando dice che non si può azzerare un problema di mentalità così radicato. Sono certo che ora che arriveranno impegni più complicati dal punto di vista del blasone dell’avversario qualcosa migliorerà. Sarri ha fatto un gran lavoro, sono certo che riuscirà a trovare la chiave per riprendersi bene".