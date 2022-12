Lazio - Hatayspor, le probabili formazioni: chance per Maximiano, Milinkovic...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - HATAYSPOR - Pronto ad andare in scena il secondo test amichevole della Lazio in questo freddo ritiro in Turchia. Dopo il match contro il Galatasaray, la squadra di Maurizio Sarri troverà domani l'Hatayspor alle ore 16:00. Solo nella rifinitura di domani mattina Sarri deciderà chi schierare, ma è comunque prevista qualche rotazione rispetto alla formazione di due giorni fa. Per tanto, in difesa potrebbero vedersi Hysaj e Radu sulle fasce, mentre Gila e Patric come centrali difensivi. Alla vigilia del match sia Milinkovic che Cataldi hanno svolto regolarmente la seduta coi compagni, ma al loro posto potrebbe toccare a Vecino e Marcos Antonio che andrebbero a completare il terzetto di centrocampo con Luis Alberto. Davanti, verso la conferma Felipe Anderson e Immobile, con Zaccagni sulla sinistra. Scalpita Maximiano, domani potrebbe riassaggiare il campo dal primo minuto, dopo la leggerezza contro il Bologna.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Hysaj, Gila, Patric, Radu; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

HATAYSPOR : (4-2-3-1): Kardesler; Adekugbe, Oksuz, Yilmaz, Cörekci; Ruben, Aabid; Ergun, Kanak, Ruben Ribeiro; Zé Luìs.