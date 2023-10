Lazio | Hernanes: "Addio Milinkovic? Lo avrei venduto anch'io"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

“È andato via Milinkovic dalla Lazio ma lo avrei venduto anch’io. Davanti a una cifra indecente del genere non puoi dire “Non lo vendiamo”. Davanti a un’offerta del genere l’avrei venduto”. Si è espresso in questo modo Hernanes, ex giocatore della Lazio, nel corso di un’intervista rilasciata a Cusano Italia Tv. L'ex trequartista brasiliano si è lasciato andare ad alcuni ricordi, in particolare quando con la maglia dell’Inter realizzò una doppietta proprio alla sua Lazio, facendo una capriola che poi fece discutere: “La capriola in Lazio-Inter 1-2 direi che mi pento quasi mai delle cose che faccio, ma a prescindere da questo un po’ mi pento. È una cosa che non avrei mai fatto, ho rischiato di rovinare il rapporto con i tifosi ma era in realtà un gesto rivolto verso la presidenza. È stata una cosa fraintesa, non la rifarei”.

"Avrei lasciato la Lazio a prescindere. Avevo un sogno, giocare la Champions League. Volevo arrivare in finale di Champions e vincerla. Dopo la finale contro la Roma ho visto che la Lazio, con la squadra che avevamo, non potevamo fare lo step per andare in Champions League. Ci siamo avvicinati alcune volte, ho dato tutto ma non ci saremmo mai arrivati. Se la Lazio fosse andata in Champions sarei rimasto. Volevo cambiare perché avevo altre ambizioni”.

“Il 26 Maggio è uno dei giorni più importanti della mia carriera. La tensione era enorme, io volevo portare a casa quella coppa. Ho sempre voluto fare qualcosa di inedito, di unico e quindi quella era l’occasione giusta. Non era mai capitato a Roma, lì ti senti come un gladiatore nell’arena. Ero molto testo ma poi è stato un giorno molto bello”.

