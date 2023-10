Lazio, Hernanes: "Sarà dura ripetersi, ma Sarri è una garanzia"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto a Sportweek, Hernanes, ex calciatore della Lazio, ha parlato della corsa scudetto in Serie A. Questo il suo pensiero, con uno sguardo anche alla stagione dei biancocelesti: "La Juve quest'anno è molto più solida, lotterà sicuramente, come anche il Milan. Ma per me la più forte e quindi la favorita resta l'Inter. Sarà dura per la Lazio ripetere il secondo posto dell'anno scorso. Ma Sarri è una garanzia".