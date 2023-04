Lazio, Hernanes si emoziona: "Dopo 9 anni, tornare qui..." - VIDEO

Grandissima sorpresa per la Lazio. Ieri Hernanes si è presentato al Training Center di Formello per assistere all'allenamento dei biancocelesti. Occasione per salutare vecchi compagni di squadra e nuovi amici, lì dove per lui è sempre stata casa. L'ha ribadito anche ai microfoni di Lazio Style Channel, ma oggi ha voluto utilizzare il proprio account di Instagram per spiegare la propria emozione. L'ex giocatore della Lazio, ha da poco postato un video in cui ha filmato tutto il tragitto fino al cancello, per poi varcarlo e seguire l'allenamento: "Dopo 9 anni tornare qui che era la mia casa...", scrive. L'emozione è ancora tanta, e i tifosi continuano a ricordare anni incredibili, il 26 maggio in particolare, data entrata nella storia per il Profeta. Qui sotto la clip.