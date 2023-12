Lazio, Hysaj unico assente alla cena di Natale: il motivo

La Lazio si è ritrovata a Spazio Novecento per la consueta cena di Natale. Oltre alla prima squadra maschile, c'erano anche le giocatrici della Lazio Women e alcuni ospiti. Assente della serata, l'unico per la verità, è stato Elsei Hysaj. Nessun problema per il terzino che semplicemente doveva rispondere a un altro impegno. Il calciatore, infatti, aveva un permesso concordato da tempo per impegni istituzionali con la federazione albanese.

La sua nazionale, infatti, ha staccato il pass per l'Europeo e oggi ha vissuto un'emozione incredibile. Tutti i calciatori della nazionale sono stati dotati di passaporti diplomatici, consegnati loro dal primo ministro Edi Rama durante la cerimonia Best 2023 che si è svolta oggi a Tirana. Una cosa già avvenuta otto anni fa con i passaporti che, però, scadevano dopo quattro anni. Stavolta Rama si è detto pronto a fornire i passaporti diplomatici anche in maniera più longeva, ma ovviamente dipenderà dai risultati.

Durante la consegna dei passaporti diplomatici ai giocatori della nazionale albanese, Rama ha invitato sul palco Elseid Hysaj, definendo i giocatori rossoneri "i migliori ambasciatori del Paese". Il giocatore, come riporta javanews.al, ha ringraziato il presidente della Federcalcio Armand Duka e il primo ministro Edi Rama, dicendosi fiducioso che in Germania riusciranno a realizzare un altro sogno. Un momento divertente con il terzino della Lazio che ha controlato il passaporto e la correttezza dei dati. Poi ha preso la parola: "Grazie mille, posso perderlo di nuovo come ho perso l'altro (ride, ndr). Ringrazio il presidente, il primo ministro per aver mantenuto la parola data e che dire, per me è una seconda emozione qualificarmi a Euro 2024. Sono contento di questo girone non facile, ho fiducia nei miei giocatori spero che ce la faremo e forse possiamo realizzare un altro sogno in Germania.