Lazio, i biancocelesti al Mondiale per Club? C'è una possibilità...

Nel 2025 il Mondiale per Club cambierà format e si allargherà a 32 squadre divise in 8 gironi. I posti verranno assegnati secondo la seguente logica: 4 alla confederazione africana, all'Asia e alla Concacaf, 1 all'Oceania e alla federazione nazionale del Paese ospitante, 6 alla Conmebol sudamericana e 12 all'Uefa. Per quanto riguarda l'Italia l'Inter è l'unica squadra già qualificata, la Juventus è la favorita per diventare la seconda ma dovrà attendere l'esito del girone del Milan, mentre per il Napoli sarà fondamentale il percorso in Champions League. In questo scenario una possibilità, seppur minima e probabilmente irraggiungibile, la ha anche la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri, infatti, per rientrare nei parametri sarà chiamata a vincere la competizione europea, un sogno che a meno di sorprendenti risvolti sembra al momento impensabile.

I PARAMETRI - Come già sottolineato saranno 12 i club europei che parteciperanno alla competizione mondiale, per la precisione 2 per ogni nazione. L'unica eccezione, infatti, verrà fatta per chi alzerà al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Solo a fine dicembre, però, la Uefa comunicherà quale metodo utilizzare per calcolare il ranking che deciderà le restanti partecipanti al Mondiale. Le ipotesi sul banco sono due: il 'classico' ranking Uefa per club, oppure l'introduzione di un nuovo sistema che prevedrebbe 3 punti a vittoria, 1 per il pari e 5 per la partecipazione. Vincendo la Champions League la Lazio prenderebbe il posto di Juventus, Napoli e Milan, altrimenti resterebbe fuori.