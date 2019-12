Lazio, i calciatori diventano camerieri per Suor Paola: data e dettagli

Lazio e solidarietà, il binomio è sempre vincente. I biancocelesti, domenica 8 dicembre aiuteranno ancora l’associazione So.Spe di Suor Paola che opera a favore di ragazze madri, bambini adolescenti, e si impegna nel sostegno e recupero di persone vittime di violenze e povertà, detenuti e famiglie disagiate. Come tradizione, i calciatori biancocelesti diventeranno camerieri d’eccezione nella cena organizzata dalla storica tifosa della prima squadra della Capitale. L’incasso sarà tutto devoluto in beneficenza. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, saranno Immobile, Parolo, Acerbi e Cataldi a diventare camerieri per una sera. I quattro svestiranno maglietta, pantaloncini e scarpini per lasciare spazio a grembiule e tovaglioli. Una serata diversa per regalare un sorriso alle persone in difficoltà.

