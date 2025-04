Lazio, i convocati di Baroni per il derby: un big assente e un ritorno

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, tramite i propri canali ufficiali, ha diramato la lista dei convocati per il derby di stasera. Quasi tutti a disposizione per Marco Baroni che dovrà fare a meno di Nuno Tavares, il portoghese aveva rimediato una lesione muscolare domenica scorsa contro l'Atalanta e rimarrà out per circa 15-20 giorni. Torna invece Arijon Ibrahimovic anche lui reduce da un problema muscolare. Di seguito i convocati di Baroni.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Pedro, Zaccagni.