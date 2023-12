Lazio, i convocati di Sarri per l'Atletico Madrid: assenti tre titolari

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Atletico Madrid-Lazio. Alle 21.00 la squadra di Sarri scenderà in campo per mettersi alla caccia dei tre punti che significherebbero qualificazione agli ottavi da prima in classifica nel girone E di Champions League. In questi minuti il tecnico biancoceleste ha diramato la lista dei giocatori convocati e che saranno a sua disposizione nel corso dei 90' di questa sera. Tra gli assenti si annoverano i nomi di Rovella, squalificato, Patric, influenzato, e Romagnoli, out per infortunio. Non ci sarà il giovane Ruggeri, sostituito da Dutu, mentre la scelta per il terzo portiere è ricaduta su Magro, chiamato al posto di Mandas che, come Kamenovic e Basic, non rientra nella lista Uefa. Di seguito i convocati.

Portieri: Magro, Provedel, Sepe;

Difensori: Casale, Dutu, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini;

Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Zaccagni.