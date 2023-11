Lazio, i gemelli D'Agostini: una storia di passione e famiglia con l'aquila nel cuore

In estate la Lazio ha pescato in casa di Beckham. Per rinforzare la rosa a disposizione di Sanderra, la dirigenza biancoceleste ha guardato anche in America, più precisamente nell'Inter Miami dove militavano i gemelli Stefano e Lorenzo D’Agostini. Il loro arrivo nella Capitale è datato settembre 2023, ma l'acquisto risale a qualche mese prima. La loro, infatti, è una storia particolare e legata a un transfer che non sembrava voler arrivare. Un problema che si è risto proprio il 21 settembre, quando i due sono diventati maggiorenni e hanno superato ogni ostacolo burocratico. Cresciuti negli Usa, in una scuola affiliata Juventus, il loro impatto nella Lazio è stato diverso. Lorenzo, attaccante, è già sceso in campo in 5 partire, realizzando anche 3 pesanti gol, per Stefano, difensore centrale, le cose stanno andando più a rilento.

L'ARRIVO ALLA LAZIO - Il bianoceleste era nel loro destino. Il papà Americo, trasferitosi a Miami per aprire un'agenzia immobiliare, dopo aver sposato mamma Giovanna, è originario di due genitori entrambi laziali e che hanno trasmesso a figli e nipoti l'amore per l'aquila e la sua storia. Grandi viaggiatori, come e con i loro genitori, i gemelli D'Agostini hanno sempre avuto una grande e profonda passione per il calcio. Per due anni sono stati vincitori del campionato a Miami e si sono fatti notare per le loro doti calcistiche, al punto che in estate un dirigente del calibro di Ivan Zamorano li aveva contattati per portarli nel settore giovanile dell'Inter. A fare la differenza, però, fu la loro scelta: la Lazio significava passione, casa e famiglia.