Lazio, i Gkickerz non stanno nella pelle: "Un onore esserci. La maglia..."

Angelo e Alessio saranno tra i protagonisti degli eventi per la presentazione delle nuove maglie e ci dicono le loro impressioni...

"Non possiamo dire nulla anche perché le maglie dobbiamo ancora vederle bene". Non si sbilanciano Angelo e Alessio sulle nuove maglie della Lazio. Il kit per la nuova stagione sarà presentato venerdì e tra i tanti eventi organizzati ce ne sarà uno anche nello store di via di Propaganda. Proprio nel Lazio Style ci saranno anche i Gkickerz, dure giovani ragazzi con la passione per il calcio. I loro video continuano a spopolare sul web tanto che su Tik Tok hanno raggiunto un milione di follower. Angelo e Alessio hanno iniziato una collaborazione con Mizuno che li ha coinvolti anche nel lancio della maglia per il decennale della Coppa Italia. Una maglia che ha lasciato il segno e fatto innamorare i due: " La maglia per il 26 maggio? Ci ha fatto subito un'ottima impressione. Una delle più belle mai viste, veramente stupenda poi l'aquila disegnata così sulla maglietta ma senza essere così evidente la rende più bella. I colori, oro e nero, stanno benissimo insieme e questo la rende ancora più bella".

Angelo calcia e Alessio para. Le loro challenge sono virali sui social e i risultati non sono tardati ad arrivare. I numeri sono in crescita e l'evento con la Lazio è un primo grande traguardo, ma i due non si vogliono assolutamente fermare: "Noi siamo tanto tanto orgogliosi di poter partecipare. Stiamo lavorando tanto e duramente. Grazie anche alle persone che ci seguono da un punto di vista manageriale. Noi ci stiamo mettendo tanta voglia e passione e siamo motivati a crescere sempre di più. Esserci venerdì è un passo avanti importanti e siamo motivatissimi".

