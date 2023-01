Lazio, i match disputati il 5 gennaio portano bene, ma una volta...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Quest'anno la ripresa del campionato è avvenuta il 4 gennaio, ma in altre annate si è giocato spesso il 5 gennaio. Una data che tutto sommato porta bene alla Lazio che nelle ultime tre partite giocate in questa data ha sempre vinto. Si parte dal 2013 alla vittoria in rimonta per 2-1 contro il Cagliari nel segno di Konko e Candreva. Nel 2015 invece è arrivato il netto 3-0 alla Sampdoria nella serata show di Felipe Anderson. Oltre al brasiliano sono andati in gol anche Parolo e Djordjevic. L'ultimo confronto risale al 2020 quando a Brescia l'aquila sotto di un gol rimontò grazie alla doppietta di Immobile e vinse per 2-1 nei minuti di recupero. C'è però un precedente non propriamente felice, ovvero quello di Venezia nel 2000. L'allora corazzata di Eriksson ancora appesantita dalla sosta si presentò in laguna con la presunzione di chi pensava di aver già vinto. Invece arrivò una beffa clamorosa con un secco 2-0 per i veneti con i sigilli di Ganz e Maniero. Al termine della stagione però fu scudetto...