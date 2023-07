Lazio, i numeri di maglia della nuova stagione: ecco chi ha preso la 21

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio sta per scendere in campo per la prima amichevole stagionale. Sul prato dello Zandegiacomo la formazione biancoceleste sfiderà l'Auronzo, come tradizione ormai da anni. Sarri ha scelto gli undici che partiranno dal 1' e, svelati questi, sono stati resi noti anche in nuovi numeri di maglia. A sorprendere, oltre il 26 di Basic, già reso noto dallo stesso calciatore, è la scelta di Akpa Akpro che ha deciso di indossare la maglia numero 21, in passato appartenuta a Milinkovic. A questi, come novità, si aggiungono: il 14 di Bertini, il di 22 Diego Gonzalez, il 39 di Dutu, il 44 di Floriani, il 46 di Ruggeri, il 70 di Sana Fernandes, il 71 di Crespi, che da laziale sceglie un numero storico e il 97 di Balde.