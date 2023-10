Lazio, i nuovi acquisti scalpitano per una maglia da titolare

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nel finale di Glasgow, la Lazio ha visto il peso dei nuovi acquisti, Guendouzi, Castellanos e Isaksen, insieme a Kamada, che era già in campo e ha occupato il ruolo di mezzala sinistra. Come riporta il Corriere dello Sport, nonostante il rischio di abbatterli dopo le parole di San Siro, è stato il coach Sarri a mostrare fiducia in loro, lanciandoli in campo e ricaricandoli di determinazione. La Lazio si prepara a una sfida impegnativa contro l'Atalanta, con il mister che chiede al team di rimanere concentrato e di ritrovare la motivazione anche in campionato, poiché la classifica attuale non è soddisfacente.

Sarri ha bisogno di risultati positivi in campionato prima della sosta e sta cercando di risolvere alcune sfide chiave. Saranno importanti le decisioni su giocatori come Marusic, Casale, Rovella, Cataldi e Guendouzi, mentre Pedro potrebbe svolgere un ruolo fondamentale da asso in corsa. La squadra deve evitare la sindrome dell'appagamento e rimanere concentrata per affrontare le sfide future sia in campionato che in Champions. Quel che è certo è che per l'Atalanta i nuovi acquisti sono più pronti che mai.