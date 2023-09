Lazio, i precedenti allo Stadium contro la Juve non sorridono, ma...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il rientro dalla sosta ha subito in serbo un big match per la Lazio che sarà di scena all'Allianz Stadium contro la Juventus sabato 16 settembre alle ore 15:00. Una sfida che notoriamente non ha regalato troppe gioie ai biancocelesti che dal 2011 (anno di inaugurazione dell'impianto) in 14 apparizioni tra Serie A e Coppa Italia hanno raccolto appena 1 vittoria e 3 pareggi a fronte di ben 10 sconfitte. Lo scorso in campionato finì 3-0 per i padroni di casa e in coppa 1-0 con rete di Bremer.

Risultati positivi della Lazio allo Stadium

L'unico successo risale all'ottobre 2018 quando l'allora squadra di Inzaghi si impose per 2-1 con la doppietta di Immobile e riuscì ad evitare la beffa finale grazie a Strakosha che a tempo scaduto parò il rigore a Dybala. Più nitido il pareggio del maggio 2022 con la rete di Milinkovic all'ultimo respiro che consentì alle aquile di pareggiare per 2-2 e di staccare il pass per l'Europa League. Gli altri due segni X sono entrambi della stagione 2012/2013 con Petkovic in panchina. In campionato finì 0-0 e in Coppa Italia 1-1. Quest'ultimo fu un risultato fondamentale in vista del ritorno in cui la Lazio vinse per 2-1 e si qualificò per la ben nota finale del 26 maggio 2013 contro la Roma, che tutti nella città Eterna sanno com'è andata.