Lazio, i precedenti con l'AZ Alkmaar e con le squadre olandesi

Come ricordato dal sito ufficiale della Conference League, "la Lazio, vincitrice della Coppa delle Coppe UEFA nel 1998/99, sfiderà per la prima volta l'AZ. I Biancocelesti hanno già affrontato un'avversaria olandese nella fase a gironi di Europa League di questa stagione, il Feyenoord, vincendo 4-2 in casa e perdendo 1-0 in trasferta".

GLI ALTRI PRECEDENTI - La prima avversaria olandese della Lazio a livello europeo fu il Feyenoord, affrontato in Champions League nel 1999/2000 (seconda fase a gironi). L'allora formazione di Eriksson perse per 2-1 all'Olimpico: al gol iniziale di Veron rispose la doppietta di Tomasson. Il ritorno al De Kuip si concluse invece a reti bianche. Due anni dopo sempre nella massima competizione europea, i biancocelesti si ritrovarono di fronte il Psv Eindhoven. Sconfitta in Olanda per 1-0 e vittoria per 2-1 a Roma. Per trovare un altro confronto contro una formazione dei Paesi Bassi bisogna aspettare il 2017. Nel girone di Europa League la banda Inzaghi si ritrovò contro il Vitesse. L'andata ad Arnhem si concluse per 3-2 in favore dei capitolini e il ritorno in casa finì 1-1 a qualificazione già ampiamente avvenuta. Dunque su otto confronti il bilancio complessivo è di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.