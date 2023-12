Lazio, i precedenti contro il Bayern sono sfavorevoli: tutti i numeri

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Gli ottavi di Champions League sono stati svelati: sarà Lazio - Bayern Monaco. Come tre anni fa, i biancocelesti se la vedranno di nuovo contro i bavaresi. Nella storia, i numeri sono tutti in favore dei rossoblù: su 2 precedenti totali, infatti, i capitolini hanno sempre perso (1-4 all'andata e 2-1 al ritorno). Per quanto riguarda, invece, le sfide passate contro squadre tedesche, i dati parlano chiaro: 7 vittorie per la Lazio, 4 pareggi, 7 sconfitte. Uno score che la squadra di Sarri proverà a ribaltare nelle prossime gare contro la formazione di Tuchel.