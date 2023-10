Lazio, i precedenti in Olanda tra gioie e dolori. L'ultima vittoria risale...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

I sorteggi di coppa sono talmente imprevedibili tanto da riuscire a mettere di fronte alcune squadre per più volte nel giro di poche stagioni. Ed è proprio quello che è capitato alla Lazio che si ritrova di nuovo dinanzi al Feyenoord, già affrontato lo scorso anno nella fase a gironi di Europa League. Quest'anno l'asticella si è alzata è il palcoscenico è quello della Champions League.

Nella passata stagione dopo il 4-2 dell'Olimpico in favore degli uomini di Sarri fece seguito la sconfitta per 1-0 al de Kuip che costò la retrocessione in Conference League. Pochi mesi dopo agli ottavi di finale, la Lazio si ritrovò di fronte un'altra formazione olandese ovvero l'AZ Alkmaar che si impose per 2-1 in entrambi i match.

Gli altri incroci con squadre dei Paesi Bassi sono quelli col Vitesse ai gironi di Europa League nel 2017 con vittoria per 3-2 a Arnhem e pareggio per 1-1 nella Capitale. Prima ancora c'era stata un'altra doppia sfida col Feyenoord nella Champions League 1999/2000. Sconfitta per 2-1 nella città Eterna e pareggio a reti bianche a Rotterdam.

Due anni più tardi sempre nella massima manifestazione europea, gli aquilotti si ritrovano di fronte il Psv Eindhoven. Sconfitta per 1-0 fuori casa e vittoria per 2-1 a Roma. Dunque in virtù di ciò i precedenti complessivi con le formazioni provenienti dall'Olanda recitano 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. In trasferta invece sono arrivate appena 1 vittoria e 1 pareggio a fronte di 3 sconfitte.