Lazio, i retroscena tra Sarri e Luis Alberto dopo la vittoria di Reggio Emilia

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La serata di Reggio Emilia ha regalato alla Lazio un importante successo e tanta consapevolezza dei propri mezzi. Una vittoria arrivata in scioltezza grazie anche all'estro di Luis Alberto che sta vivendo un periodo di forma straordinario. A tal proposito Il Messaggero ha riportato delle particolari curiosità inerenti il Mago spagnolo e mister Sarri che alla vigilia del match lo aveva catechizzato oltremodo: "Devi metterti ancora di più sulle spalle questo gruppo".

Detto fatto. Il numero 10 ha illuminato la scena, ha siglato il suo 50esimo gol con la Lazio e al momento dell'uscita ha avuto da ridire con il vice Martusciello. Nessun caso, solo tanta voglia di stare ancora in campo: "Non voglio mai uscire quando mi diverto". Ed è proprio questo l'aspetto più bello della vicenda, ormai Luis Alberto gioca divertendosi e poco importa se deve badare anche a compiti difensivi e al pressing, l'importante è fare ciò che più gli piace fare, ovvero giocare a calcio "come un bambino".

Mister Sarri dal canto suo gli ha detto è stato lui a decidere per il cambio, ma solo perché voleva farlo riposare un po' in vista dell'importantissimo match di Champions League contro il Feyenoord. Il Comandante infatti non vuole rinunciare al suo uomo di maggior classe. Stanno ruotando un po' tutti, lui però proprio no, è imprescindibile.

Ormai i malumori estivi sono solo un lontano ricordo, a Formello fioccano i sorrisi e il tecnico si è complimentato con la squadra dopo le dure ramanzine dei giorni precedenti in cui non gli era piaciuto l'atteggiamento superficiale in allenamento. Adesso è piuttosto soddisfatto al netto dei 10' minuti di black out ad inizio ripresa che anche nella passata stagione erano stati spesso tra i punti deboli. Anche in questo caso Sarri ha tracciato la via: "Per svegliarci, prendiamoci a pugni prima di uscire dallo spogliatoio".