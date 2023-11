Lazio, i risultati del settore giovanile: due squadre ancora imbattute

TUTTOmercatoWEB.com

Di pari passo con la prima squadra prosegue anche il cammino del settore giovanile della Lazio. Nel corso di questo weekend sono state quattro le formazioni a scendere in campo per rispettivi impegni stagionali. Tra queste l'U14 e l'U16 hanno mantenuto la propria imbattibilità, mentre l'U15 ha incassato la sua prima sconfitta. Di seguito il resoconto del weekend pubblicato dalla società sul proprio sito ufficiale.

"L’Under 16 di mister Procopio non va oltre l’1-1 in quel di Firenze. Il momentaneo vantaggio di Calvani illude i biancocelesti, la sfida del ‘Viola Park’ termina in parità. Dopo 8 giornate la Lazio difende imbattibilità e terzo posto della classifica. Posizione che va difesa anche nel prossimo turno: le aquile attendono i giallorossi della Roma.

Arriva la prima sconfitta stagionale per l’Under 15. I ragazzi di Tobia Assumma perdono contro la Fiorentina 3-1. La rete di Morelli non serve a molto, sono i pari età toscani ad assicurarsi i tre punti. Dopo 6 risultati utili consecutivi, si interrompe la striscia per le aquile classe 2009. La Lazio è subito chiamata a risollevarsi, già a partire dalla prossima domenica nel derby contro la Roma.

I ragazzi di Tommaso Rocchi vincono la sfida casalinga contro il Frosinone, match valido per il campionato nazionale Under 14 Pro. I biancocelesti si impongono sugli avversari 3-2 grazie alla doppietta del solito Schettini Ambrosio e della rete di De Vincenzo. Le aquile classe 2010 agguantano il pari in extremis nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio pareggia la sfida di Guidonia contro i padroni di casa del Villalba Ocres 1-1. La rete di Salvati permette ai biancocelesti classe 2010 di mantenere l’imbattibilità, ma la Lazio perde il primato".

I risultati del weekend:

Under 18 Nazionali – 9^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 17 Nazionali – 9^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 16 Nazionali – 8^ Giornata

FIORENTINA-LAZIO 1-1

Marcatori: 2’st Calvani (L), 10’st Cannioto (F)

FIORENTINA: Mazzi, Colaciuri, Perrotti, Rosamilia (30’st Aldighieri), Giusto, Cianciulli (35’st Forza), Morazzini (30’st Lysytskyi), Martini (30’st Rega), Cannioto (35’st Sousa), Melai, Roventini (20’st Lorusso)

A disp.: Neri (GK), Tonti, Chiodini.

All.: Guberti.

LAZIO: Giacomone, Buonafede, Macerata, De Fraia, Di Marzio, Ciucci, Zangari (27’st Costantini), Di Claudio (38’st Cerroni), De Angelis (16’st Polinari), Reita (27’st Noto), Calvani (38’st De Cortes).

A disp.: Russi (GK), Liotta, Callarà, Fanku.

All.: Procopio.

Under 15 Nazionali – 8^ Giornata

FIORENTINA-LAZIO 3-1

Marcatori: 23’pt Morelli (L), 40’pt+1 Moussa Faye (F), 1’st Coratella (F), 40’st+2 Bellacci (F)

FIORENTINA: Pinsani, Ansideri, Tosti (19’st Gargiulo), Bianchini (40’st+3 Chiti), Scarpelli, Melani, Coratella (19’st Nwagwu), Del Giudice, Mencarelli (19’st Licciardi), Moussa Faye, Chiarelli (34’st Bellacci).

A disp.: Paolini (GK), Marrone, Pagliuso, Azzi.

All.: Pettinari.

LAZIO: D’Isanto, Iovane, Ferrante, Cappuccini (30’st D’Agostino), Parla, Berni Canani, Morucci (19’st Materazzi), Clarizia, Martellucci (38’st La Grutta), Di Maggio (30’st Florio).

A disp.: Patarini (GK), Palancica, Bellissima, Miloiu, Terracina.

All.: Assumma.

Under 14 Pro – 4^ Giornata

LAZIO-FROSINONE 3-2

Marcatori: 20’pt, 20’st Schettini Ambrosio (L), 26’pt Tacchi (F), 12’st De Vincenzo (L), 30’st Battaglia (F)

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben, Germani, Monti, Ricci Gian., Massarut (33’st Berini), Ricci Gab. (10’st Caputo), Schettini Ambrosio, De Vincenzo (27’st Bocchino), Petronzi (3’st Salvati).

A disp.: Cau (GK), D’Innocenti, Bartoletti, Marinelli, Umana.

All.: Rocchi.

FROSINONE: Marchiotto, Conti (5’st Grande), Balan, De Luca, Massa (30’st Frara), Antonelli, Xhemali, Tolomeo, Tacchi, Montanaro (15’st Ranieri) , Mastropietro (27’st Battaglia).

A disp.: Leonardi (GK), Verdone, Minotti, Totti, Della Rasa.

All.: Pacini

Under 14 Regionali Eccellenza – 8^ Giornata

VILLALBA OCRES-LAZIO 1-1

Marcatori: 14’pt Capecchi (V), 34’st Salvati (L)

VILLALBA OCRES: Filardo, Di Giosia (15’st Fattaposta), Picarazzi, Lattanzi, David, Sette, D’Ippolito, Ciminelli, Capecchi, Tiberi, Bernardini.

A disp.: Carbone (GK), Acciardi, Scancella, Divittorio, Giusti, Decelis, Di Giacobe, Ciabattari

All.: Mazzola

LAZIO: Cau, Perandini, Bartoletti (14’st Umana), Pacolini (25’st Tosi), D’Innocenti, Ricci Gia., Marinelli (14’st Cerroni), Berini, Ionta (25’st Pelle), Bocchino (1’st Reuben), Salvati.

A disp.: Capasso (GK), Spadoni, Rizzo, Paludi.

All.: Rocchi.