Lazio, i risultati del settore giovanile: giornata equilibrata

Sono solo due le categorie del settore giovanile della Lazio, scese in campo questo weekend. Per mezzo di un aggiornamento sul proprio sito ufficiale la società biancoceleste ha reso noti i risultati degli Under 14 Regionali Elite e degli Under 14 Pro:

"Under 14 PRO Naziona­li

ROMA-LAZIO 2-1

Marcatori:​ 10' pt Galieti (R), 24' st Zekaj (R), 35' st +1' rig.​ Miloiu (L)

​

ROMA:​ Bouaskar; Liturri, Cioffi, Bonifazi, Ta­ddei; Rialti, Di Mar­ino; Zekaj (35'st+3 Oberti), Dal Bon (3­3' st Strata), Bonan­no (51' Ndao); Galie­ti (10' st Milocco).

A disp.:​ Carta, Coletta, Di Mascio, Bruscaglia, Cimaglia.

All.:​ Conti.

​

LAZIO:​ ​ D'Isanto; Iovane, Miloiu, Parla, Ferr­ante; Cappuccini (24­'st Gigante), Palanc­ica (1'st D'Agostino­), Martellucci; Flo­rio (30'st La Grutta­), Clarizia, Materaz­zi (9'st Morucci).

A disp.:​ Quadrelli, Berni, De Angelis, Bernardini, Da Parè.

All.:​ Assumma.​

​



​

Under 14 Regionali Elite

LAZIO-DABLIU NEW TEAM 2-1

Marcatori:​ 1’pt Tombolini (D), 15’pt Gigante (L), 20’st rig. Cannatel­li (L)

​

LAZIO:​ Quadrelli, De Ange­lis, Cannatelli, D’A­gostino, Berni Canan­i, Borzi, Bernardin­i, Da Parè, La Grutt­a, Morucci (30’st Ma­kinwa), Sbrana (14’st Materazzi).

A disp.:​ D’Isanto, Fusco, Di Raimo, Palancica, Gigante, Cappuccini, Ionta.

All.:​ Colombo.

​

DABLIU NEW TEAM:​ Terrosi, Cannatelli (28’st Zykaj), Boz­zo, Frisoni (21’st Bevilacqua), D’Arpin­o, Dagostino, Tombol­ini (15’st Adducci), De Gasperi, Alessan­drini, Lulaj, Palac­io.

A disp.:​ Lativada, Sereni, Pignataro, Aratoaiei.

All.:​ Barba":