Lazio, i risultati del settore giovanile: l'esito del derby

Si è concluso il weekend del settore giovanile. Scese in campo tra sabato e domenica 'le piccole aquile' sono rimaste imbattute in tutte le sfide affrontate, eccezion fatta per quella che riguarda la Lazio U14 Pro di Rocchi che, nel derby contro i pari età della Roma, sono usciti sconfitti per 2-1. Roboante, invece, la vittoria per 7-1 degli U15 in casa contro l'Ascoli. Di seguito il racconto delle partite pubblicato sul sito della società.

"L’Under 18 di mister Punzi recupera per ben due volte lo svantaggio e pareggia la sfida casalinga contro il Genoa 2-2. L’Under 17 biancoceleste vola al secondo posto della classifica. I ragazzi di Marco Alboni si aggiudicano il match contro la Salernitana per 3-2. Una vittoria da cardiopalma per l’Under 16 di Procopio, la Lazio trionfa sull’Ascoli all’ultimo grazie alla doppietta di Reita, sempre più trascinatore delle aquile classe 2008. I biancocelesti rimangono al terzo posto della classifica. L’Under 15 di Tobia Assumma vince in goleada la sfida contro l’Ascoli con il risultato di 7-1. La Lazio prosegue l’imbattibilità. Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi pareggiano 2-2 lo scontro al vertice con la Vigor Perconti. Il 2-2 del ‘Green Club’ permette ai biancocelesti di rimanere imbattuti e di mantenere la vetta della classifica. L’unica nota positiva arriva dai ragazzi di mister Rocchi che perdono il derby contro la Roma 2-1, prima sconfitta stagionale per le aquile classe 2010 arrivata nel campionato nazionale Under 14 Pro".

I risultati del settore giovanile

Under 18 Nazionali – 8^ Giornata

LAZIO-GENOA 2-2

Marcatori: 9’ pt Deseri (G), 18’st aut. Camilletti (G), 33’st rig.Ekhator (G), 38’st Urbano (L)

LAZIO: Gagliano, Ferrari, Ercoli, Barone, Bordoni, Silvestri, Paolocci, Marinaj (33’st Cogo), Cuzzarella (40’st Proromo), Gelli, Farcomeni (5’st Urbano).

A disp.: Bosi (GK), Ferri, Milano, Ceccarelli, Gningue, Plutnik.

All.: Punzi

GENOA: Ceppi, Deseri, Ghinassi (30’st Arata), Pinelli (27’st Corengia), Camilletti, Barbini, Fazio, Dodde, Carbone, Ekhator (40’st Lattari), Venturino.

A disp.: Boschi (GK), Bailo, Tarquini, Enoghama

All.: Ruotolo.

Under 17 Nazionali – 8^ Giornata

LAZIO-SALERNITANA 3-2

Marcatori: 3` pt, 43`pt Carbone (L), 30` pt Cosentino (S), 31`pt Battisti (L), 12`st Chieti

LAZIO: Mazzú, Trabalza, Trifelli, Di Bartolomeo, Pernaselci (25`st Francioli), Battisti, Mocci (1`st Celli), Santagostino, Carbone (30`st Foto), Fazio (1`st Chiucchiuni), Curzi (26`st Bongiorno)

A disp.: Masi (GK), Cangemi, Di Biagio, Cerenza.

All.: Alboni

SALERNITANA: Di Vincenzo, Cirigliano (10`st Santarelli), Farina, Migliore (36`st Bisogno), Verza, Vuillermoz, Gonnella (21`st Venanzi), Ambrosio (10`st Chieti), Cosentino, Skiela, Lombardi (36`st Gasparro).

A disp.: Verdoliva (GK), Bencicenga, Nunziata, Cafaro

All.: Fusco.

Under 16 Nazionali – 7^ Giornata

LAZIO-ASCOLI 2-1

Marcatori: 11`pt Amadio (A), 16`st, 40`st +4 Reita (L)

LAZIO: Giacomone, Buonafede, Macerata, De Fraia (30`st Cerroni), Di Marzio, Ciucci, Callará (13`st Zangari), Noto (13`st Di Claudio), Polinari (24`st Costantini), Reita, Calvani (30`st Fanku).

A disp.: Russi (GK), Di Liberto, De Cortes, Panariello

All.: Procopio.

ASCOLI: Attinelli, Tocchi, Pazzaglia (24`st Luzi), Donzelli (24`st Bruni), Valori, Scarpantoni, Seproni, Angelino, Amadio, Di Salvatore, Manni

A disp.: Caucci, Gabrielli, Marcoionni, Marcaccio, Bruni, Iachini, Volponi

All.: Monaco

Under 15 Nazionali – 7^ Giornata

LAZIO-ASCOLI 7-1

Marcatori: 5’pt Curzi (A), 6’pt Parla (L), 8’pt rig. Clarizia (L), 15’pt Iovane (L), 28’pt Martellucci (L), 39’pt Morelli (L), 8’st Morucci (L), 24’st Cappuccini (L)

LAZIO: D’Isanto (26’st Patarini GK), Iovane, Ferrante, Cappuccini, Parla, Berni Canani (26’st Palancica), Morucci (11’st Materazzi), Morelli (22’st Bellissima), Clarizia (26’st Diori), Martellucci (11’st D’Agostino), Di Maggio (1’st Florio).

A disp.: Terracina, La Grutta.

All.: Assumma

ASCOLI: Angeletti, Cavalieri (11’st Venanzi), Conestà (1’st Capasso), Curzi, Ciabattoni (20’st Amici), Girlando, Aloisi (11’st Cocci), Di Mattia (24’st De Rossi), Balducci, Platania (2’st Perrilli), Cucco (20’st Rossi).

A disp.: Carfagna (GK), Morosini.

All.: Cusimano.

Under 14 Pro – 3^ Giornata

ROMA-LAZIO 2-1

Marcatori: 6` pt Barbone (R), 13`st Schettini Ambrosio (L), 34` st Vasta (R)

ROMA: Carta, Cancedda, Dattilo, Innocenti, Bartolini, Barbone, Vanacore (18`st Perretti), Vasta, Sperlonga, Dos Santos Braga (28` st Leoncavallo), Del Tordello (1`st Presutti).

A disp.: Mastrocinque, Moricci, Gargiulo, Sisillo, Gentili, Tarnovetskyi.

All.: D`andrea.

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben, Massarut (28`st Bocchino), Monti, Ricci Gian., Petronzi (19`st Pelle), Germani, Schettini Ambrosio, De Vincenzo (6`st Caputo), Salvati (10`st Ricci Gab.).

A disp.: Capasso, D`Innocenti, Bartoletti, Berini, Umana.

All.: Rocchi.

Under 14 Regionali Eccellenza – 7^ Giornata

LAZIO-VIGOR PERCONTI 2-2

Marcatori: 2’pt Tappi (VP), 21’ pt Bocchino (L), 21’st Placidi (VP), 31’ Schettini Ambrosio (L)

LAZIO: Orlando, Perandini (1’st Monti), Bartoletti (7’st Reuben), Ricci Gab., Ricci Gian., D’Innocenti, Marinelli (7’st Germani), Bocchino (7’st De Vincenzo), Caputo, Berini (7’st Schettini Ambrosio), Umana (12’st Pelle).

A disp.: Capasso (GK), Pacolini, Cerroni.

All.: Rocchi

VIGOR PERCONTI: Lorenzi, Palmisano (8’st Zincone), Manansala (13’st Gentili), Sulaj, Azzarello, Paganini, Martire (13’st Sopracordevole), Toppi, Fodera (26’st Biciocchi), Del Papa (14’st Placidi), Tappi.

A disp.: Avitto (GK), Carbuti, Bernardo, Bucci.

All.: De Mario.